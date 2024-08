Tatŵs 170 seren (a'u hystyron): 19 math

Mae sêr ymhlith symbolau hynaf llawer o ddiwylliannau, crefyddau a systemau cred yn ein byd, gan wneud y ddelwedd hon yn un o'r rhai mwyaf pwerus yn y byd. Gall yr ystyron hyn hefyd fod yn bersonol: er enghraifft, efallai yr hoffech chi gael tatŵ seren i symboleiddio nod penodol rydych chi'n ceisio ei gyflawni neu rywbeth rydych chi wedi'i gyflawni.

Yn aml, mae sêr yn cael eu cyfuno â delweddau a symbolau eraill i wella ystyr tatŵ unigol a chreu dyluniad mwy cymhleth a diddorol. Gellir tynnu tatŵs seren hefyd mewn arddull sy'n cynrychioli diwylliant penodol trwy gysylltu'r ddelwedd ag amser, lle neu ddiwylliant penodol. Pa bynnag ddyluniad tatŵ seren a ddewiswch, gallwch fod yn sicr y bydd yn arbennig ac unigryw!

Hanes tatŵs seren

Mae gan datŵs seren hanes hynafol a diddorol sy'n ymestyn ar draws llawer o ddiwylliannau a chyfnodau. Mewn gwahanol ddiwylliannau, mae'r seren wedi symboli gwahanol gysyniadau megis arweiniad, amddiffyniad, goleuedigaeth ysbrydol, doethineb a hyd yn oed lwc dda. Dyma rai ffeithiau diddorol am hanes tatŵs y seren:

Yr Hen Aifft: Roedd y seren yn symbol o ddwyfoldeb a goleuedigaeth ysbrydol. Defnyddiodd yr Eifftiaid y seren fel symbol o amddiffyniad rhag drwg ac i'w hatgoffa o'r llwybr ysbrydol. Groegiaid a Rhufeiniaid yr Henfyd: Roedd y seren yn gysylltiedig â duwiau ac arwyr. Er enghraifft, roedd y seren bum pwynt, neu'r pentagram, yn symbol o'r dduwies Athena. China: Yn niwylliant Tsieineaidd, roedd y seren yn gysylltiedig â thynged a lwc. Mae tatŵs seren wedi bod yn boblogaidd ymhlith pobl sy'n credu mewn sêr-ddewiniaeth. Tatŵau seren mewn diwylliant modern: Gyda dyfodiad tatŵs yn niwylliant y Gorllewin, mae'r seren wedi dod yn fotiff poblogaidd. Mae'n aml yn gysylltiedig â breuddwydion, gobeithion a dyheadau. Gall tatŵs o'r fath fod â gwahanol arddulliau ac ystyron yn dibynnu ar y dyluniad a'r cyd-destun.

Gellir gwneud tatŵau seren mewn amrywiaeth o arddulliau, o syml a minimalaidd i gymhleth a lliwgar. Gallant fod â gwahanol ystyron i wahanol bobl, gan adlewyrchu eu credoau, breuddwydion a llwybr bywyd.

Ystyr y tatŵ seren

Yn gyffredinol, bydd i'r rhan fwyaf o'r dyluniadau sêr mwy poblogaidd yr ystyron canlynol:

Awydd

Cyflawniad

Llwyddiant

Pob lwc

Unigrwydd

Her

Balans

Unigoliaeth

Goroesi canser y fron

Aelod o'r Llynges neu'r Gwylwyr Arfordir

Brwdfrydig gêm fideo

Trawsnewid crefyddol / ffydd

Amrywiadau o ddyluniadau seren

1. Tatŵ seren fach

Gall tatŵ seren fach wneud llawer o synnwyr - wedi'r cyfan, mae'r seren yn un o symbolau pwysicaf diwylliannau a chrefyddau yn y byd! Gall ychwanegu effeithiau pefriog ddangos eich personoliaeth wen neu ddangos eich bod wedi gwneud rhywbeth pwysig neu ystyrlon yn eich bywyd.

2. Tatŵ seren saethu neu gomed.

Mae sêr sy'n cwympo neu gomedau, i'w unioni, yn aml yn symbolau o lwc dda. Dyma pam y gall dyluniad tatŵ seren fod yn arwydd o'ch lwc.

3. Tatŵ haul a sêr Philippine (tair seren ac un haul).

Mae'r ddelwedd hon, sy'n ymddangos ar faner Ynysoedd y Philipinau, yn tatŵ sy'n boblogaidd gyda phobl o dras neu dreftadaeth Ffilipinaidd ... Yn y ddelwedd hon, mae gan yr haul wyth pelydr, pob un yn cynrychioli talaith yn Ynysoedd y Philipinau, a phob un o'r tair seren yn cynrychioli un o'r tri phrif grŵp ynys yn Ynysoedd y Philipinau.

4. Tatŵ ar ffurf seren Geltaidd.

Fel tatŵs seren llwythol, mae tatŵs seren Geltaidd yn gymysgedd o ddwy elfen tatŵ glasurol - sêr ac arddull Geltaidd - mewn un dyluniad mawr. Gyda thatŵ seren wedi'i ysbrydoli gan Geltaidd, gallwch gynrychioli'ch treftadaeth neu dynnu sylw at ystyr rhyng-gysylltiad ac anfeidredd â gwehyddiad arbennig a ysbrydolwyd gan Geltaidd.

5. Tatŵ sêr coch a du.

Un o'r tatŵs seren lliw mwyaf cyffredin yw'r un gyda seren goch a du sy'n boblogaidd iawn gyda Llynges yr Unol Daleithiau a Gwylwyr y Glannau. Mae'r dyluniad seren arbennig hwn yn cyfuno siâp seren pum pwynt baner yr UD â'r lliwiau cwmpawd du a choch bob yn ail a geir ar siartiau morwrol. Mae'r tatŵ seren hon hefyd yn symbol o ddychwelyd adref y morwr coll.

6. Seren binc tatŵ.

Mae'r tatŵ seren binc yn aml yn symbol o frwydr unigolyn â chanser y fron ac mae'n ddewis arall gwych i'r tatŵ rhuban pinc traddodiadol. Wrth gwrs, o'i ailosod â du, yn null tatŵ serennog, mae'r seren binc bron yn dod yn symbol "pync" neu "amgen" o'r frwydr yn erbyn canser y fron, gan roi tro unigryw i'r tatŵ seren. dyluniad.

7. Tatŵ gyda seren borffor.

Mae tatŵ seren borffor yn un ffordd i gynrychioli'ch personoliaeth trwy liw a symbolaeth naturiol y seren. Mae porffor yn gyfuniad o egni ffyrnig coch a sefydlogrwydd tawel glas; Felly, mae porffor yn cynrychioli cydbwysedd o elfennau ac emosiynau. Efallai nad dyma gyflwr naturiol y mwyafrif o bobl, ond mae'r seren yn personoli dymuniadau a dyheadau yn bennaf. Dyma pam mae symbolaeth gyfun cydbwysedd porffor ac awydd naturiol y seren yn gwneud y dyluniad hwn yn datŵ perffaith i'r rhai sy'n chwilio am dawelwch meddwl a chydbwysedd.

8. Sêr tatŵ a sebra.

Mewn symbolaeth anifeiliaid, mae sebra yn ymgorffori cydbwysedd, unigolrwydd a rhyddid. Mae ei greithiau yn caniatáu iddo guddio yng ngwellt tal gwastadeddau Affrica, gan guddio rhag ysglyfaethwyr a darparu amddiffyniad i'r anifail. Gall y rhai sy'n gobeithio cyfuno symbolaeth bwerus yr anifail hwn â symbolaeth yr un mor bwerus y seren wneud hyn mewn sawl ffordd.

9. Tatŵ glöyn byw a seren

Mae gloÿnnod byw yn aml yn cael eu hystyried yn symbolau aileni; felly, gall cysylltiad y pryfed metamorffaidd hyn â'r sêr greu delwedd unigryw a fydd yn symbol o aileni a mynd ar drywydd rhai nodau a gynrychiolir gan y sêr.

10. Tatŵs o sêr a chymylau.

Mae cymylau yn symbol o wahanol bethau. в yn wahanol diwylliannau a mytholegau. Er enghraifft, ym mytholeg Gwlad Groeg a Rhufeinig, cymylau oedd cartref y duwiau, ac mae llawer o bobl heddiw yn credu bod cymylau yn symbol o fethiant neu berygl sydd ar ddod. Fodd bynnag, yn dibynnu ar yr hyn rydych chi am i'r cymylau ei gynrychioli, bydd gan eich tat a seren a chymylau un o lawer o wahanol ystyron. Er enghraifft, bydd lluniad yn dangos sêr mewn awyr yn llawn cymylau storm yn dangos eich bod wedi mynd trwy gyfnodau anodd i gyflawni eich nodau. Byddai dyluniad arall, sy'n cynnwys sêr melyn llachar mewn cae o gymylau gwyn, yn golygu bod y rhai a golloch chi mewn byd gwell.

11. Blodyn a seren tatŵ.

Gall blodau symboleiddio twf a datblygiad; dyna pam mae ymgorffori'r ddelwedd hon mewn dyluniad tatŵ seren yn ffordd wych o ychwanegu lefel o ystyr. Defnyddir sêr yn aml i gynrychioli nodau a dyheadau, felly gall cyfuno'r ddau adlewyrchu'r twf personol rydych chi wedi'i gyflawni tuag at eich nodau. Er enghraifft, mae lilïau'n cynrychioli ffrwythlondeb mewn diwylliannau hynafol Groegaidd a'r Aifft ; Dyma pam y gall lluniad o lili a seren gynrychioli menyw a'i phlentyn.

12. Penglog a thatŵ seren

Gall y tatŵ hwn symboleiddio goresgyn marwolaeth neu oresgyn trawma, gan fod y benglog yn aml yn symbol o farwolaeth ac mae'r seren yn symbol o gyflawni tasg anodd. Efallai y bydd lluniad arall yn dangos y faner môr-leidr enwog, yn darlunio penglog ar seren mewn arddull forwrol: gall ddatgelu deuoliaeth grymoedd sy'n llywodraethu ein bywydau: yr awydd am ryddid neu gyflawni'r hyn a ddisgwylir gennym.

13. Tylwyth teg a thatŵ seren

Gall y tatŵ seren hon fod yn eithaf benywaidd ac yn aml mae'n dangos dychymyg neu awydd y gwisgwr am realiti gwell. Gallai llun tylwyth teg a seren posib gynrychioli tylwyth teg yn eistedd ar leuad cilgant gyda sêr pinc o'i blaen: y ffaith bod y dylwythen deg yn dyheu am rywbeth mwy i'w weld ar ei hwyneb wedi'i gostwng, a byddai'r sêr yn symbol o'i freuddwyd am y dyfodol . Dyluniad tatŵ mwy gwych arall yw tylwyth teg sy'n hedfan ymhlith y sêr i ddangos eich bod chi'n credu ynoch chi'ch hun ac yn eich cynnydd tuag at eich nodau.

14. Tatŵ calon a seren

Mae tatŵ calon a seren yn ddatganiad arbennig o ddoniol, cadarnhaol a hyfryd i'r byd: mae bywyd yn brydferth ac rydych chi'n gweld y gorau mewn pethau a phobl!

15. Tatŵ gyda seren a lisa.

Gall ychwanegu sêr at datŵ gwinwydd ychwanegu ystyr a diddordeb gweledol iddo. Mae yna sawl ffordd i ychwanegu sêr at ddyluniad planhigion dringo; er enghraifft, yn lle dail neu flodau, gallwch chi osod sêr ar y planhigyn: gall hyn nodi'r nodau rydych chi wedi'u cyflawni. Gellir diweddaru'r tatŵ hwn dros y blynyddoedd i adlewyrchu'ch holl gynnydd!

16. Seren tatŵ a dis.

Gall dis symboleiddio betiau, risg a lwc. ... Efallai y bydd tatŵ dis wrth ymyl sêr môr yn ddyluniad nodweddiadol mewn diwylliant morwrol: roedd llawer o forwyr, môr-ladron a swyddogion morwrol yn chwarae dis a gemau gamblo eraill i ffwrdd â'r amser ar fordeithiau hir.

17. Tatŵ croes a seren

Gall cael tatŵ croes a seren fod yn ffordd wych o gofio rhywun annwyl a golloch a nodi'ch ffydd y byddwch chi'n cael eich aduno un diwrnod (fel delwedd Gristnogol y groes). Un ffordd o bersonoli'r tatŵ hwn yw ychwanegu llythrennau cyntaf neu ddyddiad geni pob person y tu mewn neu'r seren, neu osod neges fel “Rest in Peace” wedi'i hysgrifennu o dan y groes.

18. Tattoo Star of David

Seren David - symbol pwysig o Iddewiaeth. Yn yr Almaen Natsïaidd, roedd yn ofynnol i Iddewon wisgo'r symbol hwn wedi'i wnio i'w dillad fel y gellir eu hadnabod ar unrhyw adeg. Dyma'r tatŵ perffaith i unrhyw un sy'n edrych i arddangos eu ffydd Iddewig. Gellir ei bersonoli'n hawdd i arddangos eich ffydd bersonol a chynnwys eich credoau. Er enghraifft, gall dyluniad tatŵ unigryw Star of David fod yn llythyren Hebraeg neu'n air byr y tu mewn i seren. Gallai fod yn air neu syniad sy'n bwysig i chi, neu lythrennau cyntaf rhywun a golloch chi.

19. Seren Fflamio Tatŵ

Gall tân nodi ymddygiad ymosodol, dicter, awydd, trawsnewid a newid, ynghyd â'ch awydd i gyflawni'ch nodau ar unrhyw gost. Gall y cyfuniad o sêr a fflamau mewn dyluniad tatŵ ddangos eich bod wedi cyflawni eich llwyddiant eich hun, neu eich bod wedi mynd trwy fflam bywyd a'ch bod hyd yn oed yn gryfach nag o'r blaen.