angel rhif 23

Mae angel rhif 23 yn cynnwys priodoleddau ac egni rhifau 2 a 3. Mae angel rhif dau yn rhoi dirgryniadau i'w gilydd o gydbwysedd a deuoliaeth (deuoliaeth), cydweithrediad, cydweithrediad a diplomyddiaeth, ymddiriedaeth a gobaith, gwasanaeth a gwasanaeth i nodau uwch, un o tynged a chenhadaeth ysbrydol. Mae'r rhif tri, yn ei dro, yn rhoi egni datblygiad a thwf, llawenydd ac optimistiaeth, hunanfynegiant, cefnogaeth a chymorth, creadigrwydd, cyflawni dyheadau ac atyniad breuddwydion. Mae'r rhif 3 hefyd yn cyfeirio at y meistri esgynnol. Mae hyn i gyd yn gwneud y cyfuniad o'r rhifau 2 a 3, gan greu'r rhif angel 23, yn atseinio ag egni carisma, cyfathrebu, deuoliaeth a chymdeithasgarwch. Gall y rhif 23 hefyd fod yn gysylltiedig â dirgryniad y rhif angylaidd 5 (2 + 3 = 5).

Mae angel rhif 23 yn cario neges i'ch annog chi i ddechrau defnyddio'ch doniau naturiol, eich sgiliau a'ch creadigrwydd i ddod â llawenydd a hapusrwydd i fywydau pobl eraill yn ogystal â'ch bywydau chi. Byddwch yn onest bob amser wrth ddelio ag eraill, peidiwch â chuddio unrhyw beth, peidiwch â churo o amgylch y llwyn. Bydd eich gonestrwydd a'ch cyngor mewn sgwrs, yn enwedig ar bynciau pwysig, bob amser yn cael eu gwerthfawrogi a'u derbyn yn dda. Gyda didwylledd a chyngor da a gweithredoedd da eraill, ceisiwch helpu eraill yn eich bywyd bob dydd. Mae'r hyn rydych chi'n ei roi i'r bydysawd bob dydd yn dod yn ôl atoch chi, felly cadwch agwedd gadarnhaol ac agwedd optimistaidd ar bethau, a bydd hyn yn gwneud eich bywyd bob amser yn llawn cytgord a chydbwysedd.

Mae angel rhif 23 i chi wybod bod yr Angylion a'r Meistri Esgynnol yn eich helpu chi trwy eich helpu chi i gynnal eich ffydd a'ch ymddiriedaeth yn Egni'r Bydysawd. Parhewch i weithio i wireddu'ch breuddwydion bob dydd a defnyddiwch y gyfraith atyniad i gyrraedd eich nodau uchaf a chyflawni'ch dyheadau a'ch dyheadau. Os byddwch chi byth yn teimlo unrhyw amheuaeth, gofynnwch i'ch Angylion am gefnogaeth ac arweiniad i'r cyfeiriad y dylech chi fynd. Byddwch yn dawel eich meddwl y gallwch ofyn am help unrhyw bryd. Mae angylion bob amser yno i chi, hyd yn oed os byddwch chi'n anghofio amdano weithiau.

Mae'r rhif 23 hefyd yn ein hatgoffa bod Angylion, Archangels a Masters Esgynnol bob amser ar gael, os mai'r cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cefnogaeth neu help - gofynnwch. Cofiwch nad oes rhaid i chi wneud popeth eich hun.

Namaste.