Y Dadwenwyno Ôl-Haf hwn yw'r Ailgychwyn Anghenion Eich Croen ar gyfer Cwymp

Er bod yr haf yn dechnegol yn para tan ddiwedd mis Medi, gadewch i ni ei wynebu, mae pawb yn answyddogol yn ffarwelio â'r tymor ar ôl Diwrnod Llafur. Ar frig y rhestr o bethau i'w gwneud ar gyfer paratoi ar gyfer cwympo? Rhowch gariad mawr ei angen ar ein croen ar ôl tymor y maddeuant haf. Ystyriwch: methiannau aml yn pyllau nofio gyda chlorin, tri mis o bopeth pinc ac efallai hyd yn oed gormod torheulo. Er ein bod yn ddidwyll eli haul cymhwysol trwy'r haf, pethau fel mandyllau rhwystredig, croen Sych, mae niwed i'r haul a gwefusau wedi'u torri yn aml yn bryder erbyn diwedd mis Awst. Yn ffodus, y cyfan sydd ei angen i ailosod eich gwedd yw ychydig o newidiadau i'ch trefn gofal croen haf gyfredol. Angen ychydig o arweiniad? Darllenwch ymlaen i gael awgrymiadau ar sut i glirio'ch croen ar ôl yr haf.

Mandyllau glân dwfn

Ar ôl misoedd o dywydd poeth, llaith, mae'n debyg eich bod wedi sylwi ar chwys, baw ac olew yn cronni ar wyneb eich croen. Gall eich chwys, wedi'i gymysgu â cholur a llygredd, fynd â tholl ar eich wyneb ac achosi mandyllau rhwystredig. Er mwyn gwella ymddangosiad mandyllau ac atal toriadau, glanhewch eich wyneb gyda mwgwd puro. Un o'n ffefrynnau yw Mwgwd Glanhau Mandwll Dwfn Rare Earth Kiehl, sy'n cael ei lunio gyda Chlai Gwyn Amazonaidd i helpu i buro croen, tynnu amhureddau allan, lleihau cynhyrchiant sebum, a thynhau mandyllau yn weledol.

Moisturize, moisturize, moisturize

O ddifrif, rydym o ddifrif. Rydyn ni'n siarad am hufenau nos, hufen dydd, hufenau SPF, olewau, hufenau corff ... gorau po fwyaf. Gall clorin, dŵr halen, a phelydrau UV sychu'ch croen, felly peidiwch â bod ofn defnyddio lleithydd. Mae gan Hufen lleithio CeraVe wead cyfoethog ond heb fod yn seimllyd ac mae wedi'i drwytho â chynhwysion buddiol fel asid hyaluronig hydradol a ceramidau i helpu i atgyweirio a chynnal rhwystr naturiol y croen. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar yr wyneb a'r corff.

Atgyweirio unrhyw ddifrod haul presennol

Unwaith y bydd llewyrch yr haf yn dechrau pylu, efallai y byddwch chi'n dechrau sylwi ar rai arwyddion o ddifrod gan yr haul - meddyliwch am frychni haul newydd, smotiau tywyll, neu arlliw croen anwastad. Yn anffodus, ni allwch wrthdroi'r difrod a achosir gan belydrau UV (a dyna pam ei bod mor bwysig rhoi eli haul bob dydd), ond gallwch helpu i leihau'r arwyddion gweladwy o niwed haul ar wyneb y croen gyda serwm fitamin C fel La Roche. -Posay 10% Serwm Wyneb Pur Fitamin C. Mae'n gwastadu tôn croen a gwead, gan ei adael yn llyfn ac yn hydradol.

Defnyddiwch gwrthocsidyddion ac eli haul

Gall niwed i'r haul ddigwydd trwy gydol y flwyddyn, hyd yn oed yn yr hydref a'r gaeaf, felly peidiwch â hepgor eli haul. Edrychwch ar La Roche-Posay Anthelios Eli Haul Melt-In SPF 100 i gael yr amddiffyniad mwyaf posibl ac mae'n addas ar gyfer pob math o groen, gan gynnwys croen sensitif. I gael amddiffyniad ychwanegol rhag ymosodwyr amgylcheddol a lleihau'r arwyddion gweladwy o heneiddio, parwch eich eli haul â serwm llawn gwrthocsidyddion fel SkinCeuticals CE Ferulic.

Exfoliate eich croen

Mae exfoliation bob amser yn bwysig, ond yn arbennig o angenrheidiol pan fyddwch chi'n ceisio ailosod eich croen ar ôl tymor hir, chwyslyd. Un o'n ffefrynnau yw padiau adnewyddu croen ZO Skin Health. Mae'n exfoliator cemegol sy'n tynnu celloedd croen marw oddi ar wyneb y croen, yn lleihau olew gormodol tra'n tawelu a lleddfu'r croen. Ar gyfer y corff, rhowch gynnig ar Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Mae'r prysgwydd corff dymunol hwn yn tynnu celloedd croen marw i bob pwrpas o wyneb y croen heb ei orsychu. Gyda gronynnau exfoliating o gnewyllyn bricyll ac esmwythyddion, mae'r croen yn dod yn feddal ac yn llyfn.

Trin eich hun

Ewch i'r afael â gwefusau sych trwy ymgorffori prysgwydd gwefusau sy'n diblisgo yn eich trefn arferol i helpu i gael gwared ar groen sych, fflawiog ar eich gwefusau a'u paratoi ar gyfer hydradiad pellach. Ar ôl diblisgo'ch gwefusau, rhowch y lleithder sydd ei angen arnynt gyda balm gwefus, ffon, lliw maethlon (beth bynnag sydd orau gennych) sy'n cynnwys cynhwysion fel fitamin E, olewau, neu aloe vera. Er enghraifft, rhowch gynnig ar Balm Gwefus Celloedd Gwerthfawr Absolue maethlon Lancôme, wedi'i fformiwleiddio â fitamin E, mêl acacia, cwyr gwenyn ac olew hadau rhosod i leihau ymddangosiad llinellau mân a chrychau o amgylch y gwefusau, gan eu gadael yn llyfn, yn hydradol ac yn blwm.